Advogado criminalista é encontrado morto em quarto de hotel no Paraná

O advogado criminalista Ismael Kalil, de 41 anos, foi encontrado morto em um quarto de hotel na Rua Desembargador Ermelino de Leão, no Centro de Curitiba, nesta sexta-feira (11).

O homem era morador de Cascavel, na região oeste do Paraná, e estava na capital para participar de uma audiência. Segundo informações da polícia, não existem indícios de que seja um homicídio.

Ele não realizava contato com a família desde a quinta (10) à noite, por isso acionou o hotel que chamou a Guarda Municipal (GM) de Curitiba para auxiliar no caso. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanha as investigações.

A polícia aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) sobre a causa da morte do advogado.

Kalil deixa esposa e duas filhas pequenas.

Com informações do Bem Paraná.

