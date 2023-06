Advogado afirma que autor de ataque a escola tinha "mentor"; entenda

O advogado do autor do ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, disse nesta quarta-feira (21) que o invasor revelou que tinha um "mentor", com quem conversava antes de assassinar o casal de namorados Karoline Verri Alves e Luan Augusto. O advogado Marcelo Gaya falou sobre o caso nesta quarta-feira (21), dia em que seu cliente foi encontrado morto dentro de uma cela da Casa de Custódia de Londrina.

Ainda conforme Gaya, o responsável pelo ataque disse que tinha um mentor, mas não informou quem seria essa pessoa. A Polícia Civil investiga se a pessoa citada pelo criminoso é o outro homem que está preso suspeito de envolvimento no crime.

O advogado relatou também que o cliente afirmou que escolheu as vítimas pelas características físicas: ‘escolhi o mais alto, e a mais bonita’, reproduziu o advogado sobre a fala do autor do crime.

