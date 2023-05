Advogada morre um dia antes de completar 30 anos no Paraná

A morte da advogada Thaís Kronland Lütt no domingo (28), um dia antes de completar 30 anos, gerou comoção nas redes sociais e na comunidade do Direito na capital paranaense.

Thaís se formou em direito no Centro Universitário Curitiba (UniCuritiba) e fez pós-graduação em Direito Processual Civil no Centro Universitário Internacional (Uninter). As informações são do site Bem Paraná.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná (OAB) lamentou, em nota, profundamente o falecimento da advogada. O velório acontece nesta segunda-feira (29/5), das 8h30 às 17h00, na Capela Vaticano – Sala Jade (Av. Desembargador Hugo Simas, 26, Curitiba).

“Meu coração de mãe está em pedaços, mas agradecido por ela ter vivido comigo até hoje! Meu amor, agora você está livre do jeito que vc gostava de ser! Sem tubos, sem medicamentos, sem nada que atrapalhe a sua passagem para os braços de Jesus! Te amo pra sempre!”, publicou a mãe de Thaís em uma rede social.

