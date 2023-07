Advogada é presa por embriaguez após provocar acidente no Paraná

Segundo apurado pela Banda B, a mulher havia saído do jogo do Coritiba

Uma advogada foi presa, na noite desta segunda-feira (24), após provocar um acidente na região central de Curitiba. Segundo apurado pela Banda B, a mulher havia saído do jogo do Coritiba momentos antes.

Testemunhas relataram que a advogada seguia pela Avenida João Gualberto em um Jeep Renegade, quando, no cruzamento com a Rua da Glória, furou o sinal vermelho e atingiu um Renault Logan. Com o impacto, o carro da motorista só parou ao bater contra o muro do Colégio Estadual do Paraná. Saiba mais acessando a Banda B, parceira do TNonline.

