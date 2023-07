Adultos protagonizam cenas de pancadaria em estreia do filme da Barbie

A estreia do filme da Barbie, protagonizado pela atriz e produtora australiana Margot Robbie, mobilizou fãs de diversas idades nesta quinta-feira (20). Inclusive, era esperado observar filas imensas de pessoas unidas para assistir à obra cinematográfica. No entanto, em uma das salas de cinema de um shopping de Curitiba, a estreia foi marcada pela violência.

Um grupo de adultos se envolveu em uma confusão durante a exibição do filme. Imagens da briga circulam nas redes sociais e estão dando o que falar.

Uma espectadora teria se sentado na poltrona de outra e se recusado a sair do lugar. De acordo com as informações do site Banda B, a princípio, o desentendimento envolveu duas mulheres e um homem, mas, com proporção que o caso foi ganhando, mais pessoas entraram na confusão - a maior parte delas para dar um fim à briga.

Assista:

