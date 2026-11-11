Adriane Galisteu lamenta morte de amiga em acidente que deixou 4 mortos no PR

Uma das vítimas do grave engavetamento que deixou mortos e feridos na rodovia PR-508, a Alexandra-Matinhos, no Litoral do Paraná, foi identificada como a artesã Gisele Voss Bergmann. A tragédia, que envolveu quatro veículos na região de Paranaguá, gerou grande comoção nesta terça-feira (10), incluindo uma manifestação pública de luto da apresentadora Adriane Galisteu, de quem Gisele era amiga pessoal.

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Pelas redes sociais, a apresentadora expressou profunda tristeza pela perda repentina e publicou um texto emocionante para relembrar a relação de confiança e cumplicidade que as duas construíram ao longo dos anos. Na homenagem, Galisteu afirmou ter perdido muito mais do que uma amizade convencional, descrevendo Gisele como uma parceira de vida, confidente e alguém que compreendia intimamente suas diversas versões, medos e alegrias. A publicação também fez menção afetuosa ao amor que a vítima dedicava ao filho e à família construída com o marido.

Além de sua proximidade com a apresentadora, Gisele era conhecida por seu talento manual. Ela utilizava a internet para compartilhar o trabalho que realizava com artesanato personalizado, divulgando as aulas que ministrava e comercializando suas peças exclusivas de porcelana e vidro. O acidente fatal que tirou a vida da artesã mobilizou intensamente as equipes de resgate que atuam no Litoral paranaense.