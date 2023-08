Adolescentes matam suspeito de estuprar a irmã de um deles no PR

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos na madrugada desta sexta-feira (11) depois que confessaram ter assassinado um homem, de 30 anos, em Guarapuava, nos Campos Gerais do Paraná. Os jovens afirmam que a vítima do homicídio teria estuprado a irmã de um deles.

continua após publicidade

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), um dos adolescentes, o de 15 anos de idade, se apresentou na delegacia momentos depois do crime, com uma faca ensanguentada. Ele afirmou que tinha matado o homem.

- LEIA MAIS: PCPR de Ivaiporã prende investigado de tentativa de homicídio

continua após publicidade

Ao mesmo tempo, uma equipe da Polícia Militar (PMPR) abordou e deteve o outro jovem, de 16, no local do crime, no Jardim das Américas. O adolescente estava com uma garrucha e, contrariando a afirmação do amigo, afirmou que efetuou um disparo contra a vítima.

Ao serem questionados, os detidos relataram às autoridades que o homem teria estuprado uma adolescente de 13 anos no final de julho. A menina é irmã de um dos garotos. O crime de violência sexual está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Guarapuava.

Na tarde desta sexta-feira (10), os adolescentes seguiam detidos à disposição da Justiça. As informações são do portal RicMais.

Siga o TNOnline no Google News