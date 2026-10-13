Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
VANDALISMO

Adolescentes fazem "guerra de comida" em escola do PR e destroem 400 ovos

Menores foram identificados com o auxílio do sistema de monitoramento; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Adolescentes fazem
Autor Aluno danificar alimentos em escola de Foz do Iguaçu - Foto: Reprodução

Quatro adolescentes com idades entre 14 e 17 anos e um jovem de 19 anos foram encaminhados à delegacia após invadirem a Escola Municipal Padre Luigi Salvucci, na Vila C, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O grupo promoveu atos de vandalismo na cozinha da instituição, destruindo cerca de 400 ovos que seriam utilizados na merenda dos alunos, além de danificar portas e arremessar outros alimentos armazenados na despensa, como batatas e melancias. Apesar dos danos materiais causados durante a invasão, a direção do colégio confirmou que nenhum objeto ou mantimento foi furtado do local.

-LEIA MAIS: Chuva faz 16 cidades paranaenses atingirem a média do mês em 12 dias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Toda a ação ocorreu no final da noite de domingo (11), por volta das 23h, e foi gravada pelas câmeras do sistema de monitoramento da unidade escolar. Com base nas imagens registradas, a Guarda Municipal atendeu à ocorrência e localizou inicialmente o jovem de 19 anos na residência dele, onde o suspeito admitiu a participação no ato. A partir do depoimento do rapaz, as equipes policiais identificaram e encontraram os outros quatro menores envolvidos no vandalismo. Todos foram levados à delegacia de Polícia Civil para a tomada das medidas cabíveis, mas não há informações atualizadas sobre a manutenção das apreensões ou liberação dos envolvidos.

Para entrar nas unidades, os suspeitos arrombaram grades e portas no fim de semana. “A gente faz tanta coisa para manter a ordem, a organização da unidade. É uma unidade grande, nós atendemos mais de 500 crianças. Então, dá um desânimo quando a gente se depara com uma situação nesse sentido. Infelizmente, a gente reconheceu que alguns foram alunos nossos. Isso deixa a gente triste porque a escola está aqui para tentar que o aluno se desenvolva e siga caminhos corretos na vida. É muito triste”, comenta a diretora Sônia Reis da Silva de Souza.

Em nota oficial, a Prefeitura de Foz do Iguaçu informou que está fazendo o levantamento total dos prejuízos materiais e que já deu início à substituição das portas arrombadas. A administração municipal garantiu que as aulas e o fornecimento de refeições para os estudantes não serão prejudicados, uma vez que o estoque de alimentos será reposto sem interrupções. Além disso, o município destacou que a vigilância patrimonial na escola e em outras unidades da rede foi intensificada para evitar novos incidentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
adolescentes Ensino ESCOLAS Foz do Iguaçu vandalismo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV