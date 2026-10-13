Adolescentes fazem "guerra de comida" em escola do PR e destroem 400 ovos

Quatro adolescentes com idades entre 14 e 17 anos e um jovem de 19 anos foram encaminhados à delegacia após invadirem a Escola Municipal Padre Luigi Salvucci, na Vila C, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O grupo promoveu atos de vandalismo na cozinha da instituição, destruindo cerca de 400 ovos que seriam utilizados na merenda dos alunos, além de danificar portas e arremessar outros alimentos armazenados na despensa, como batatas e melancias. Apesar dos danos materiais causados durante a invasão, a direção do colégio confirmou que nenhum objeto ou mantimento foi furtado do local.

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Toda a ação ocorreu no final da noite de domingo (11), por volta das 23h, e foi gravada pelas câmeras do sistema de monitoramento da unidade escolar. Com base nas imagens registradas, a Guarda Municipal atendeu à ocorrência e localizou inicialmente o jovem de 19 anos na residência dele, onde o suspeito admitiu a participação no ato. A partir do depoimento do rapaz, as equipes policiais identificaram e encontraram os outros quatro menores envolvidos no vandalismo. Todos foram levados à delegacia de Polícia Civil para a tomada das medidas cabíveis, mas não há informações atualizadas sobre a manutenção das apreensões ou liberação dos envolvidos.

Para entrar nas unidades, os suspeitos arrombaram grades e portas no fim de semana. “A gente faz tanta coisa para manter a ordem, a organização da unidade. É uma unidade grande, nós atendemos mais de 500 crianças. Então, dá um desânimo quando a gente se depara com uma situação nesse sentido. Infelizmente, a gente reconheceu que alguns foram alunos nossos. Isso deixa a gente triste porque a escola está aqui para tentar que o aluno se desenvolva e siga caminhos corretos na vida. É muito triste”, comenta a diretora Sônia Reis da Silva de Souza.



Em nota oficial, a Prefeitura de Foz do Iguaçu informou que está fazendo o levantamento total dos prejuízos materiais e que já deu início à substituição das portas arrombadas. A administração municipal garantiu que as aulas e o fornecimento de refeições para os estudantes não serão prejudicados, uma vez que o estoque de alimentos será reposto sem interrupções. Além disso, o município destacou que a vigilância patrimonial na escola e em outras unidades da rede foi intensificada para evitar novos incidentes.

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