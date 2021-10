Da Redação

Adolescentes estarão vacinados até o final de novembro no PR

Durante uma entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC, o governador do Paraná, Ratinho Junior, afirmou que o Estado terá a população acima de 12 anos vacinada, com pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus, até o final de novembro. O político fez a afirmação nesta segunda-feira (11).

"A vacinação dos adolescentes, que já começou, a gente espera que até o final de novembro também possam estar vacinados pelo menos com a primeira dose, levando mais segurança para eles", alegou o governador.

De acordo com as informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), cerca de 14.579 doses foram aplicadas nos adolescentes de 12 a 17 anos. Este grupo está recendo a primeira dose do imunizante. Conforme uma estimativa do governo estadual, aproximadamente 950 mil adolescentes devem ser vacinados no Paraná.

Vacinação da população adulta no Paraná

Ainda segundo os dados da Sesa, o Estado superou a marca de 99% da população com mais de 18 anos vacinada com uma dose, ou dose única, no último sábado (9). O índice de vacinação com a segunda dose dessa faixa etária se aproxima dos 70%.

"Não atingimos 100% com uma dose ou dose única porque infelizmente temos 1% da população que não quer se vacinar, digamos assim, por uma questão pessoal. E nós fazemos um apelo para que mesmo as pessoas que ainda têm dúvidas, os dados conferem e nos garantem que realmente a vacina traz um resultado benéfico para a sociedade e para as pessoas", afirmou o governador.



O político destaca que o número de internações pela doença diminuíram por conta do avanço da vacinação.

Com informações; G1.