Adolescente venezuelana foi morta no PR porque padrasto não aceitava fim do relacionamento com a mãe

A Polícia Civil do Paraná identificou a adolescente venezuelana encontrada morta em um local abandonado no município de Floresta, no Noroeste do estado. As investigações iniciais apontam que o crime foi praticado pelo próprio padrasto da vítima, de 26 anos, motivado pela inconformidade com o término do relacionamento com a mãe da jovem. O suspeito acabou morto no mesmo dia após entrar em confronto com equipes da Polícia Militar em uma estrada rural de Maringá.

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De acordo com o delegado Gustavo Mendes, o suspeito enviou mensagens à ex-companheira na madrugada do último sábado (17) para confirmar se ela já havia saído de casa para trabalhar. Ao ter a confirmação, o homem invadiu o imóvel, onde atacou a enteada com cerca de 14 golpes de faca na região do tórax. Uma testemunha relatou ter visto o autor carregando o corpo até a área abandonada, localizada próxima à residência da família, e cobrindo a vítima para escondê-la. O corpo da adolescente foi descoberto na manhã seguinte pela própria testemunha ao checar o local.

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Durante as buscas para localizar o autor do assassinato, a Polícia Militar encontrou o homem em uma área rural de Maringá. Segundo a corporação, ele reagiu à tentativa de abordagem e efetuou disparos contra os agentes, que responderam à agressão e o atingiram fatalmente. A faca utilizada no crime foi apreendida no local do homicídio e o caso segue sob apuração pela Polícia Civil, que trabalha com as hipóteses de feminicídio e vicaricídio — termo jurídico que caracteriza o crime praticado contra pessoas próximas a uma mulher como meio de causar intenso sofrimento a ela.