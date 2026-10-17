Adolescente venezuelana é morta a facadas um dia após fazer 14 anos no Paraná
Polícia Civil apura as circunstâncias do homicídio e realiza buscas pelo suspeito
Uma adolescente venezuelana de 14 anos foi encontrada morta na manhã deste sábado (17), no bairro Monte Verde, em Floresta, município situado na região metropolitana de Maringá. A vítima apresentava golpes de faca e havia comemorado seu aniversário de 14 anos apenas um dia antes do crime, na última sexta-feira. O padrasto da jovem é apontado pelas autoridades como o principal suspeito de envolvimento no assassinato.
- leia mais: Corpo de adolescente é encontrado no município de Floresta (PR)
Segundo os relatos iniciais apurados no local, o suspeito já havia se envolvido em um episódio anterior de agressão contra a enteada poucos dias antes do homicídio. A Polícia Civil do Paraná instaurou um inquérito para investigar se há relação direta entre a agressão prévia e a morte da adolescente, além de trabalhar para esclarecer a dinâmica completa do ocorrido e determinar as responsabilidades criminais.
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A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, que compareceram ao endereço para isolar a área e realizar os primeiros levantamentos periciais. O Instituto Médico-Legal de Maringá foi acionado para efetuar o recolhimento do corpo e prosseguir com os exames necroscópicos. Até o momento, o padrasto permanece não localizado e as buscas seguem em andamento na região.