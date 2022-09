Adolescente transportava 21 quilos de maconha em ônibus de linha

Da Redação

O cão de faro Arius e a bagagem onde estavam escondidos 21 quilos de maconha

Onze tabletes de maconha, totalizando 21 quilos da droga, estavam sendo transportados num ônibus de linha, que seguia de Foz do Iguaçu para São Paulo. A droga estava na mala de uma garota de 17 anos, que receberia R$ 2 mil para entregar os pacotes em Jaú (SP).

A apreensão ocorreu na Operação Transporte Seguro, realizada pela Polícia Rodoviária Estadual, com apoio da Rotam do 15º Batalhão da Polícia Militar, de Rolândia e com a equipe do Canil, da 2ª Companhia do Batalhão da Polícia Rodoviária.

A operação foi estruturada na PR 986, no quilômetro 9, para a abordagem de veículos, principalmente ônibus de linha. Ao abordar o ônibus da Viação Garcia, que fazia a rota de Foz a São Paulo, o cão de faro Arius passou a indicar uma mala no bagageiro do veículo. O motorista identificou a responsabilidade pela mala, que pertencia a uma mulher.

Ao abordar a passageira, a mulher, que se identificou como uma menor, de 17 anos, teria demonstrado nervosismo e teria, inclusive, tentado se livrar do celular. Inicialmente, ela afirmou que não sabia de nada sobre mas acabou confessando em seguida que receberia R$ 2 mil para realizar o transporte da droga até Jaú, no Estado de São Paulo.

Durante a busca na bagagem da adolescente, a equipe encontrou, enrolados nos cobertores, os 11 tabletes de maconha, totalizando 21 quilos. Por se tratar de menor, a equipe da Polícia Rodoviária acionou o Conselho Tutelar de Rolândia, que esteve no local e acompanhou a adolescente até a delegacia de Polícia Civil.

