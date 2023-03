Adolescente tenta fugir da PRF com carro roubado e capota na BR-116

Da Redação

O fato foi registrado nessa quinta-feira

Uma perseguição realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com a apreensão de um adolescente, de 17 anos, nessa quinta-feira (30), em Curitiba. Conforme a corporação, o automóvel utilizado pelo menor era roubado e transportava aproximadamente 16.500 maços de cigarros contrabandeados.

Uma câmera acoplada no colete de um dos policiais registrou toda a perseguição. (Assista abaixo)



A força de segurança tentou abordar o carro na BR-376, porém, o condutor do veículo Fiat Fiorino não acatou a ordem de parada e tentou empreender fuga. O adolescente aumentou a velocidade e entrou na BR-116.

Na gravação, é possível ver que ele cometeu diversas infrações de trânsito, como ultrapassagens irregulares e transitar pelo acostamento, além de colocar a vida de terceiros em risco.

O acompanhamento tático só teve fim assim que o adolescente saiu da rodovia. Durante a manobra, ele perdeu o controle da direção, atingiu um muro e capotou.

Apesar do acidente, o menor de idade não sofreu ferimentos.

A perseguição durou cerca de 10 quilômetros.

Os agentes rodoviários checaram as informações do utilitário e descobriram que ele foi roubado em Moreira Sales, no oeste do Paraná.

Assista:

