Adolescente tem 70% do corpo queimado após explosão de galão em Paranaguá

Vítima sofreu queimaduras de segundo grau durante o incidente. Primeiros atendimentos foram realizados no local da ocorrência

Um adolescente sofreu queimaduras de segundo grau em cerca de 70% do corpo após a explosão de um galão contendo líquido inflamável. O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (14), por volta das 16h20, na Avenida Bento Rocha, localizada em Paranaguá, no litoral do Paraná.

-LEIA MAIS: Técnica de enfermagem de Umuarama e filho são executados na fronteira com o Paraguai



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Imagens registradas na região captaram o momento exato da explosão e mostram o jovem correndo em desespero pela via com o corpo coberto pelas chamas logo após o incidente. O rapaz recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente e, na sequência, foi estabilizado e encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional do Litoral, no mesmo município.

Até a publicação desta matéria, as autoridades médicas e familiares não haviam divulgado boletins atualizados sobre o quadro de saúde da vítima. As informações são do portal JB Litoral, em parceria com a Banda B.