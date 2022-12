Adolescente sofre traumatismo ao pegar carro e se envolver em acidente

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (26)

Um acidente de trânsito envolvendo um menor de idade foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (26), em Cascavel, oeste do Paraná. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, um adolescente, de 16 anos, derrubou quatro postes de energia elétrica ao colidir o veículo que conduzia, um Citroën C3, contra um deles, em um cruzamento entre a Rua Primo Piovesan e a PR-486.

continua após publicidade .

Ainda conforme os bombeiros, as estruturas caíram por conta do "efeito dominó", visto que o jovem colidiu apenas contra uma delas. O acidente aconteceu logo após o rapaz pegar o automóvel no lava car da família. Ele perdeu o controle da direção.

Leia também: Família diz à polícia que vítima de feminicídio estava grávida

continua após publicidade .

O rapaz sofreu um traumatismo craniano leve e precisou ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O automóvel ficou destruído, o para-brisa quebrado e um dos postes amassou todo o lado do passageiro.



Casas e empresas da região ficaram sem energia elétrica e de acordo com a Copel, 23 unidades consumidoras estão sem luz e não há previsão de retorno.

Com informações do Portal Catve.

Siga o TNOnline no Google News