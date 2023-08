Adolescente que furtou arma calibre 12 de delegacia no PR é apreendido

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou e apreendeu o adolescente que havia furtado uma arma da Delegacia da cidade de Cantagalo, no Sudoeste do Paraná. O jovem foi encontrado na noite desta quinta-feira (3), em uma área de mata.

O crime havia sido cometido na última terça-feira (1º), quando o suspeito estourou um dos vidros da unidade policial e fugiu com o arma de calibre 12. "Ele ficou no mato todo esse período e estava resfriado e desidratado", informou o delegado Eron de Farias Gipp.

A arma de fogo, que pertence à polícia, havia sido recuperada no mesmo dia do furto, e o crime estava sendo investigado pelas autoridades. "Ele [adolescente] é conhecido dos policiais. Ele comete muito furto, mas a legislação não permite que ele fique apreendido. Ele furta, a gente pega, no outro dia ele tá na rua", pontuou o delegado.

O jovem havia ameaçado "matar pessoas junto aos colégios". Diante do medo, as aulas do município foram suspensas e retornam apenas na segunda-feira (7). A PCPR, no entanto, descarta qualquer possibilidade de ataque.

