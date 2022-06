Adolescente que estava desaparecido é encontrado morto em lago no PR

Da Redação

Um adolescente, de 17 anos, que estava desaparecido há mais de uma semana, foi encontrado morto na tarde deste domingo (19), em Guarapuava, região central do Paraná. O corpo de Fernando José da Silva, foi localizado por um vigia boiando no lago do bairro Cidade dos Lagos. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo do jovem e deve investigar a causa da morte.

Fernando saiu de casa no dia 11 de junho para ir a uma festa colegial no Centro de Eventos da Cidade dos Lagos e desde então não foi mais visto. O desaparecimento do jovem mobilizou os moradores de Guarapuava que fizeram buscas pela cidade e cobraram as autoridades para localizarem Fernando.

Imagens das câmeras de segurança do Centro de Eventos Cidade dos Lagos mostram que o jovem saiu do local por volta das 3 horas da madrugada do dia 12 de junho, um domingo. A Polícia Civil investiga o caso para descobrir quais as circunstâncias da morte do adolescente. A notícia da morte gerou grande comoção, sobretudo, nas redes sociais.

"Que as autoridades competentes se pronunciem para dar uma resposta sociedade. Queremos saber o que realmente aconteceu, nesse local tão planejado, tão elitizado e pelo jeito sem a menor segurança. #JustiçaporFernando", escreveu uma internauta.

"As causas da morte precisam ser investigadas e a justiça precisa ser feita. Muita tristeza e dor", completou outra usuária do Facebook.