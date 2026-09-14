Adolescente perde o controle de carro e é apreendido com 31 kg de haxixe na BR-277

Jovem desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir por sete quilômetros antes de sair da pista

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta segunda-feira (14) ao ser flagrado transportando 31 quilos de haxixe em um automóvel na BR-277, no trecho do município de Guarapuava, região central do Paraná. A apreensão ocorreu após o menor de idade desobedecer a uma ordem de parada da equipe policial e tentar fugir em alta velocidade ao longo de aproximadamente sete quilômetros.

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De acordo com as informações prestadas pela PRF, o condutor manteve o veículo acima dos limites de velocidade permitidos e realizou ultrapassagens perigosas pela rodovia durante o acompanhamento tático, colocando em risco os demais motoristas que trafegavam pelo trecho. A perseguição terminou quando o jovem perdeu o controle da direção, saiu da pista e o carro ficou imobilizado em uma área de mata às margens da via.

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Na revista ao interior do veículo, os agentes federais localizaram diversos pacotes contendo a droga, que totalizaram 31 quilos de haxixe após a pesagem oficial. Diante do flagrante e da constatação da menoridade do condutor, o Conselho Tutelar de Guarapuava foi chamado para acompanhar a ocorrência. O adolescente, a carga de entorpecentes e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil do município para o registro do boletim e a adoção das providências legais cabíveis.