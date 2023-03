Adolescente morto em atropelamento perdeu irmão em acidente há 3 meses

Da Redação

À esquerda o menino Cauã e à direita Leonardo

A morte do jovem Cauã Silvestre Antonichen, de 14 anos, após um atropelamento registrado em Guarapuava, no Paraná, no último sábado (25), foi uma coincidência muito triste e traumática para a família do adolescente. Três meses atrás, os pais de Cauã perderam Leonardo Silcestre Antonichen, que morreu aos 21 anos em dezembro do ano passado após um acidente de trânsito.

O pai dos meninos publicou um post emocionante nas redes sociais. “Vai com Deus meu filho, dá um abraço no Leo aí em cima por nós”, escreveu.

Uma amiga da família também compartilhou uma mensagem em que cita os dois irmãos. “Que o nosso querido Leo receba seu irmãozinho de braços abertos e que continue nos protegendo”, publicou.

ACIDENTE

Cauã foi atropelado na sexta-feira (24), enquanto andava de bicicleta. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Tereza, mas não resistiu e faleceu no domingo (26). O motorista do carro disse à Polícia Militar (PM) que seguia na via preferencial quando atingiu a bicicleta do menino.

As informações são do Ric Mais.

