Adolescente morta e jovem baleado em ataque no PR eram namorados

A estudante morta com um tiro e o rapaz atingido por um disparo na cabeça durante um ataque em um colégio estadual de Cambé, na região metropolitana de Londrina, no Norte do Paraná, eram namorados. A informação foi confirmada pela família dos adolescentes, de 16 anos.

A menina foi identificada como Karoline Verri Alves. Ela e o namorado eram estudantes do Colégio Estadual Professora Helena Kolody e foram alvejados por um ex-aluno da instituição, de 21 anos.

Karoline Alves morreu no local; o jovem foi levado em estado grave para o Hospital Universitário de Londrina (HU), localizado a cerca de 14 quilômetros de Cambé. A instituição de saúde divulgou nota sobre o atendimento, leia a nota oficial.

Nas redes sociais, o casal publicava diversas declarações de amor. "É impossível pensar na felicidade, sem lembrar do teu sorriso. É impossível pensar num paraíso, sem lembrar dos teus abraços. É impossível pensar no amor, sem lembrar de você. Por isso, encontrei em você carinho, amor e amizade. Eu te amo amor!!", escreveu o jovem em uma publicação ao lado de Karoline.

O autor do ataque, de acordo com a Polícia Militar, era ex-aluno do colégio estadual e foi até a direção alegando que precisava do histórico escolar. A ocorrência foi registrada por volta das 09h30, e o atirador foi preso.

