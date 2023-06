Adolescente morta a tiros em colégio será velada em paróquia de Cambé

A Paróquia Santo Antônio de Cambé informou através das redes sociais que a jovem Karoline Verri Alves, 17 anos, morta a tiros no ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, na manhã desta segunda-feira (19), será sepultada no Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf.

continua após publicidade

Segundo o comunicado, o velório será no salão da paróquia, localizado na área central do município, e tem início a partir das 23 horas desta segunda-feira. O sepultamento está marcado para as 17 horas de terça-feira (20), no cemitério municipal.

A paróquia lamentou a morte da jovem que frequentava a igreja, onde foi coroinha e participada do grupo de jovens da comunidade. "Neste momento de dor, a Paróquia Santo Antônio de Cambé e a Comunidade Nossa Senhora do Divino Amor transmitem os sentimentos e fazem orações pelos familiares das vítimas e à comunidade escolar psicologicamente abalada", escreveu na postagem.

continua após publicidade

Ataque ao colégio

O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (19) no Colégio Estadual Professora Helena Kolody. Um jovem de 21 anos entrou na instituição de ensino armado com um revólver e um machadinho e matou Karoline, 17 anos, a tiros. O namorado da adolescente, de 16 anos, levou dois tiros na cabeça e segue internado em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Londrina.

O autor dos disparos, ex-aluno do colégio, foi preso pela Polícia Militar. De acordo com a Polícia Civil, ele planejou o ataque durante quatro anos. Em depoimento, o rapaz revelou que estudou no colégio em 2014 e afirma que foi vítima de intenso bullying por parte dos colegas. O criminoso negou que conhecia o casal de namorados, mas um possível vínculo será ainda investigado.

Outro jovem, também de 21 anos, foi preso no final da tarde desta segunda-feira, sob suspeita de ter ajudado no ataque, informou a Secretaria de Segurança Pública.

Siga o TNOnline no Google News