Adolescente morre em grave acidente entre caminhão e moto na PR-466

Acidente foi próximo ao trevo de acesso à Santa Maria do Oeste

Uma adolescente morreu e o pai dela ficou gravemente ferido em acidente de trânsito, na PR 466, no início da noite de quinta-feira (6), em Pitanga, na região central do Paraná.

As vítimas estavam em uma motocicleta Honda/CG 125 que colidiu com um caminhão Volkswagen/35.300 próximo ao trevo de acesso à Santa Maria do Oeste, no Arroio Grande, por volta das 18h30, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE)

A adolescente identificada como Paola Aparecida da Luz das Neves, 13 anos, morreu no local do acidente.

O condutor da motocicleta, de 46 anos, teve ferimentos graves e foi socorrido pela ambulância do município e encaminhado ao Hospital em Guarapuava. O motorista do caminhão, 68 anos, não se feriu.

Corpo de Bombeiros, Polícia Civil de Pitanga e equipe do Instituto de Criminalística de Campo Mourão atenderam a ocorrência.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ivaiporã. As causas do acidente estão sendo apuradas.

* Com informações NH Notícias

