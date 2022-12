Adolescente morre em colisão de motocicleta com caminhão no Paraná

Da Redação

O acidente de trânsito ocorreu no final da tarde de quarta-feira (30) na cidade de Salto do Lontra

Um adolescente de 16 anos morreu e outro de 15 anos teve ferimentos graves, após a motocicleta que eles estavam colidir com um caminhão no Paraná. O acidente de trânsito ocorreu no final da tarde de quarta-feira (30) na cidade de Salto do Lontra, sudoeste do estado.

De acordo com a Polícia Militar, a colisão aconteceu no cruzamento da Av. Bertino Warmiling com a Rua Maringá, nas proximidades da sede do Pelotão da PM e envolveu uma motocicleta Honda/CG Titan e um caminhão Mercedes-Benz/Axor.

Ainda de acordo com a PM, na moto estavam dois adolescentes. Um deles, de 16 anos, estava inconsciente e gravemente ferido. Ele foi socorrido pelo Samu, mas chegou em óbito. O outro ocupante de 15 anos também teve ferimentos e foi encaminhado a unidade de saúde.

O corpo da vítima em óbito foi removido ao IML de Francisco Beltrão. A motocicleta apresentava débitos na documentação e foi recolhida ao pátio da Polícia Militar.

* Com informações PP News

