Adolescente morre após ser atropelado por soldado do Exército

Um adolescentes, de 16 anos, morreu atropelado na noite de domingo (10), em Guarapuava, Paraná. A vítima, identificada como Tiago Costa, estava andando de bicicleta quando foi atingida por um veículo, que era conduzido por um soldado do Exército Brasileiro que estava embriagado.

Equipes da Polícia Militar (PM) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Os socorristas encaminharam Tiago ao hospital, porém, ele não resistiu.

De acordo com as informações da PM, o atropelamento aconteceu quando o militar foi realizar uma conversão à esquerda. O automóvel bateu de frente com a bicicleta.

O soldado foi preso ainda no local após fazer teste do bafômetro com resultado positivo para ingestão de bebida alcoólica. Conforme a Polícia Militar (PM), o índice foi de 0,58 mg/l.



Por meio de nota, o Exército Brasileiro lamentou a morte do adolescente e afirmou que "todos os procedimentos administrativos cabíveis estão sendo adotados para a apuração do fato".

O militar foi levado à delegacia e autuado por homicídio, conforme a polícia. Por ser militar do Exército Brasileiro, ele foi em seguida encaminhado ao 26º Batalhão do Exército.



A Polícia Civil investiga o caso.