Adolescente morre após colidir moto em caminhão parado

Por volta das 5h da madrugada deste domingo (16), um adolescente de 15 anos morreu após colidir a motocicleta que pilotava na traseira de um caminhão parado, em Maringá. O Instituto Médico Legal (IML) da cidade identificou o jovem como Gabriel de Souza da Silva, de Paiçandu.

De acordo com as informações do GMC Online, Gabriel estava com uma motocicleta Honda CG Titan, de cor cinza, quando bateu na traseira de um caminhão estacionado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada por populares que moram no local, porém o adolescente não resistiu aos ferimentos.