Adolescente morre após "brincar" com arma de fogo em Londrina

O residente da casa onde estavam, empunhou a arma, com a intenção de "brincar e mostrar aos amigos, foi quando o disparo aconteceu

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

Neste domingo (23), um jovem, de 16 anos, morreu após ser baleado na cabeça, durante uma "brincadeira", o caso aconteceu em Londrina, no Norte do Paraná.

continua após publicidade

Conforme a Polícia Civil, um grupo de adolescentes, uma de 14 anos, e a irmã, de 18 anos, onde não havia supervisão de um maior, um deles, o residente da casa onde estavam, empunhou a arma, com a intenção de "brincar e mostrar aos amigos", e a entregou a um outro jovem no local, foi quando o disparo ocorreu.

"O adolescente retirou o carregador da arma, mas esqueceu que havia uma munição na câmara. Quando o outro menor apertou o gatilho, acabou atingindo o amigo na cabeça, que morreu no local" diz o delegado

O responsável pela arma, um homem, de 42 anos, foi preso por porte ilegal de arma de uso restrito e omissão de cautela.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Jovem tenta conquistar vizinha de 51 anos com perseguições constantes

A arma utilizada no crime, obtida como pagamento de um carro, conforme informações, tinha modificações que permitia rajadas de tiros, e carregadores maiores.

continua após publicidade

O jovem foi resgatado pelo Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), entratando, devido a gravidade do ferimento, morreu no local.

O responsável por disparar, irá responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio culposo, já o que entregou a arma responderá por entregar a arma a outro menor.

As informações são do g1 e do Maringá Post

Siga o TNOnline no Google News