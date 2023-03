Adolescente morre ao pegar 'rabeira' em ônibus no Paraná

Da Redação

O acidente aconteceu neste domingo (07), na Avenida 7 de setembro, em Curitiba

Um adolescente, de 16 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus em Curitiba, capital do Paraná. De acordo com amigos da vítima, o jovem pegava "rabeira" no veículo quando sofreu uma queda e, então, foi atingido. O acidente aconteceu neste domingo (07), na Avenida 7 de setembro.

"Três adolescentes nos relataram estar pegando rabeira atrás do ônibus, e a vítima estava do lado esquerdo, próxima ao tanque. Durante uma movimentação do ônibus, o guidão da bicicleta acabou enroscando e ele veio a capotar e cair. Nisso, o pneu do ônibus passou por cima dele", relatou a tenente Morgana, da Polícia Militar (PM).

O motorista que conduzia o ônibus não percebeu o acidente. Segundo a PM, testemunhas anotaram a placa do veículo, e o condutor foi avisado para poder retornar ao local do atropelamento. "O condutor não consegue ter a visibilidade de quem está atrás. Então a orientação é que os jovens não arrisquem a vida", reforçou a tenente Morgana.

Até o momento desta publicação, o adolescente de 16 anos não teve a identidade revelada, no entanto, familiares do jovem foram até o local do acidente fatal e fizeram o reconhecimento da vítima.





Fonte: Informações RicMais.

