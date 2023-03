Adolescente morre ao colidir contra poste; câmera flagra o acidente

Da Redação

O acidente ocorreu por volta das 6h40

Um acidente de trânsito, registrado na manhã deste sábado (11), resultou na morte de um adolescente. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a vítima, que tinha 17 anos, perde o controle do veículo que conduzia e colide violentamente contra um poste, na Avenida Tancredo Almeida Neves, em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná. (Assista abaixo)

Através das imagens do circuito de segurança, é possível notar que o acidente ocorreu no início da manhã deste dia. O carro trafegava em alta velocidade na via e, logo na sequência, atinge a estrutura de transmissão de energia. Diversas peças do automóvel são arremessadas, por conta da batida, e ficam espalhadas pela via.

O condutor, por se tratar de um adolescente, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Assista:

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram mobilizadas para atender a ocorrência, contudo, nada pôde ser feito a respeito da vítima. O rapaz morreu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) compareceu ao endereço para recolher o corpo.

