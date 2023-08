Adolescente leva simulacro para o colégio e ameaça colegas no PR

Uma ocorrência de ameaça em um colégio de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, mobilizou equipes do Batalhão de Patrulha Escolar da Polícia Militar, nesta segunda-feira (21). Um adolescente teria levado uma arma de fogo para a escola.

A situação foi registrada durante as aulas do período da tarde. O aluno foi flagrado com uma arma, ameaçando colegas de turma, e as autoridades foram acionadas. Ao chegarem no local, no entanto, os PMs constataram que se tratava de um simulacro.

Os responsáveis pelo estudante menor de idade foram chamados e, juntamente com o adolescente, encaminhados para a Delegacia do Adolescente de Foz do Iguaçu para as providências cabíveis.

Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido. As informações são do portal de notícias RicMais.

