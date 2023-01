Adolescente foi torturada e morta na frente da mãe, afirma polícia

Da Redação

Daniele Richalski Favaro e a filha Emillyn Richalski Tracz

A Polícia Civil do Paraná investiga o assassinato de uma adolescente, de 17 anos, que foi torturada e morta na frente da mãe dela, na madrugada desta quinta-feira (12), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Após assistir a tortura e assassinato da filha, a matriarca também foi morta.

A adolescente Emillyn Richalski Tracz, de 17 anos, estava há dois dias na casa da mãe, Daniele Richalski Favaro, de 41, antes do crime acontecer. A polícia não divulgou a linha de investigação mas informou que trabalha com várias hipóteses para o crime.

Conforme informações apuradas junto a Delegacia de Campo Largo, os indícios apontam que a menina sofreu muito antes de morrer. Emillyn estava com o braço quebrado, referente à tortura, além ferimentos provocados por facadas. A polícia acredita que os autores do crime torturaram a garota antes de matá-la a tiros, com objetivo de arrancar alguma coisa da mãe, seja uma informação ou até uma transação bancária. Daniele também foi morta a tiros na sequência.

O padrasto de Emillyn e marido de Daniele estava na casa, mas conseguiu fugir. À polícia, ele disse que viu dois homens chegando encapuzados, tentou fechar a porta, mas a casa foi arrombada e fugiu pelos fundos.

Na residência havia duas crianças, que eram sobrinhas de Daniele e estavam passando férias com a família. As duas crianças, ao perceberem a movimentação, correram para o banheiro e se esconderam, depois foram achadas.

A polícia segue investigando o crime.

Com informações da Banda B.

