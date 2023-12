Adolescente fica em estado grave após incêndio em Maringá; vídeo

Uma adolescente de 17 anos foi socorrida em estado grave na tarde desta segunda-feira (18) após um prédio comercial pegar fogo na Avenida Herval, em Maringá, norte do Paraná.

continua após publicidade

Equipes do Corpo de Bombeiros foi ao local e controlaram as chamas. Segundo a corporação, o incêndio atingiu o segundo pavimento do edifício. A vítima precisou ser entubada devido a uma lesão pulmonar causada pela fumaça, de acordo com os socorristas.

-LEIA MAIS: Quem é a mulher que aparece com Marcelinho Carioca em vídeo

continua após publicidade

A causa do incêndio ainda não foi informada. Ainda conforme os bombeiros, três vítimas inalaram fumaça no total.

Um vídeo feito pela equipe do GMC Online mostra o momento em que a adolescente é resgatada:

Siga o TNOnline no Google News