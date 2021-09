Da Redação

Adolescente envolvido em acidente no PR é a 4ª vítima fatal

O adolescente Bruno Gabriel Guedes Antunes, de 14 anos, envolvido no grave acidente registrado no final da tarde de terça-feira (21), na PR-460, em Novas Tebas, região central do Paraná., teve sua morte confirmada nesta quarta-feira (22). O jovem chegou a ser socorrido, com ferimentos graves, e internado no Hospital e Maternidade de Ivaiporã.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro e um caminhão seguiam sentido contrário na rodovia, quando bateram de frente.

Bruno era filho de outra vítima fatal do acidente, Maria Érika Guedes, de 36 anos. Os dois estavam no carro com Márcio Verneke, de 41 anos, e o motorista Odair José Schiavo, de 46 anos, que morreram no local.

O veículo é da prefeitura de Novas Tebas e transportava pacientes que fazem tratamento médico, em Curitiba.

A prefeitura decretou luto oficial de três dias pelas mortes e prestou solidariedade às famílias.