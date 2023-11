Adolescente é suspeito de comprar R$ 14 mil em notas falsas no Paraná

O jovem foi levado para a delegacia da PCPR junto com o pai

Um adolescente de 17 anos, morador da cidade de Mato Rico, na região central do Paraná, é suspeito de comprar R$ 14,3 mil em notas falsas pela internet, de acordo com informações da Polícia Militar (PM). Conforme a corporação, o jovem estava tentando passar notas falsas no comércio local e também fazendo anúncios de venda das notas pelo WhatsApp.

No final da tarde de quinta-feira (16), policiais militares foram até a propriedade rural em que o adolescente mora com o pai, na localidade rural de Juquiri, para averiguar a situação. "Ele entregou as notas e relatou que havia comprado pela internet, sendo um total de 43 notas de R$ 100 e 50 notas de R$ 200 totalizando R$ 14.300 em notas falsas", informa a PM.

As notas foram apreendidas e o adolescente e o pai dele, de 50 anos, foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Pitanga para investigação. As informações são do g1 Paraná.

