Adolescente é morto por engano no lugar do irmão

Um adolescente, de 16 anos, foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (24), no município de Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, identificada como Matheus Farias, foi morta por engano.

De acordo com as informações do site de notícias Ric Mais, Matheus acabou sendo executado no lugar do irmão, de 23 anos, que tem passagens pela polícia.

O crime ocorreu no momento em que o jovem ia comprar uma bolacha para a irmã. Então, um Chevette Preto se aproximou e um dos ocupantes efetuou disparos de arma de fogo contra o rapaz. Matheus foi atingido por 12 tiros e entrou em óbito no local.

O pai do adolescente tem leucemia e receberia uma doação de medula óssea do rapaz nesta quinta-feira (25).