Adolescente é morto com mais de 10 tiros, em Mandaguari

O adolescente Gabriel Parazza, 16 anos foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (31) em Mandaguari, no Paraná. O crime foi na Estrada Caitu, no Jardim Social, próximo à rodovia PR-444.

De acordo com informações, a vítima estava andando de bicicleta pelo bairro, na companhia de um amigo e foram surpreendidos por dois homens que ocupavam um carro não identificado.

Um dos ocupantes do automóvel, sacou de uma pistola e começou a atirar na direção do adolescente. Ao menos 15 tiros atingiram o rapaz. Após efetuarem os disparos, os suspeitos fugiram em alta velocidade e desapareceram.

Socorristas do Samu de Mandaguari e o Suporte Médico Avançado de Maringá, compareceram no local. O adolescente chegou a ser socorrido, porém a caminho do hospital não resistiu e morreu.

Policiais Militares e Civis, realizaram diligências durante a noite e madrugada, mas até o fechamento da reportagem, ninguém havia sido preso.

O corpo do adolescente foi encaminhado para o IML de Apucarana.

* Com informações Corujão Notícias