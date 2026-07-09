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Adolescente é morta a facadas pelo padrasto em tentativa de estupro no Paraná

A jovem foi atingida no pescoço e no tórax. Ele foi encontrado trancado no banheiro do imóvel e preso em flagrante pelas autoridades

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 11:23:41 Editado em 09.07.2026, 11:23:36
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Adolescente é morta a facadas pelo padrasto em tentativa de estupro no Paraná
Autor Foto: PPNews

A adolescente Fernanda Pontes dos Santos, de 17 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (9) após não resistir aos ferimentos causados por golpes de faca. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde quarta-feira (8), quando foi esfaqueada dentro da própria casa em Chopinzinho, no Sudoeste do Paraná.

- LEIA MAIS: Jovem atingida por árvore em Curitiba (PR) não recebe alta e passará por nova cirurgia

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Segundo a Polícia Militar (PM), a jovem foi atingida no pescoço e no tórax. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da PM foram acionadas por volta das 11h30 de quarta-feira para atender à ocorrência na área central da cidade.

Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram a adolescente gravemente ferida em um dos cômodos. Fernanda recebeu os primeiros atendimentos na casa e foi encaminhada ao hospital, onde passou por cirurgia emergencial, mas acabou falecendo no dia seguinte.

O suspeito do crime é o padrasto da vítima. Ele foi encontrado trancado no banheiro do imóvel e preso em flagrante pelas autoridades. O homem permanece à disposição da Justiça.

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Inicialmente, a ocorrência havia sido registrada como tentativa de estupro seguida de tentativa de feminicídio. Com a confirmação da morte da adolescente, a Polícia Civil informou que o caso ganha um novo desdobramento e o enquadramento será alterado para feminicídio consumado, sem prejuízo das investigações sobre a violência sexual.

(Com informações de PPNews)

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casos de homicídio Chopinzinho feminicidio JUSTIÇA segurança pública Violência contra a mulher
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