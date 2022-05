Adolescente é esfaqueado enquanto saía de colégio na região

Da Redação

Um adolescente foi esfaqueado em frente a um colégio estadual de Floresta, na região de Maringá, na manhã desta quinta-feira, 19. O jovem, de 16 anos, saía da instituição no momento em que foi ferido.

A vítima foi atingida em um dos braços e precisou ser socorrida por uma ambulância do município e levada até um hospital da cidade. Em seguida, o jovem foi transferido para o Hospital Universitário (HU) de Maringá.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito de esfaquear o adolescente é um jovem, de 17 anos, que foi encontrado por uma equipe da PM na companhia da mãe. Ele foi levado à delegacia de Maringá para as providências necessárias. A suspeita é que ele não seja estudante do mesmo colégio da vítima.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Com informações de Plantão Maringá, parceiro do GMC Online.