Adolescente é esfaqueado com canivete após briga durante jogo no PR

Da Redação

Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado após uma briga em um escola de Cascavel, no oeste do Paraná. De acordo com a equipe pedagógica, a discussão aconteceu durante uma partida de futebol em um campo da instituição, quando começaram a trocar agressões. As informações são do G1.

A vítima recebeu golpes de canivete de um colega de 14 anos. O caso aconteceu na Escola Estadual do Campo Aprendendo com a Terra e a Vida.

O menino precisou de atendimento médico e foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na presença do pai. Ele teve um corte na axila, que precisou de ponto, e uma fratura no nariz.

Por nota, o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cascavel afirmou repudiar qualquer ato de violência e disse acompanhar o caso. Além disso, ressaltou prestar apoio à família também para garantir o retorno seguro do jovem ferido.

Ainda conforme a escola, a Patrulha Escolar da Polícia Militar (PM) foi acionada junto aos responsáveis pelos envolvidos. O caso foi registrado e será acompanhado pela corporação.

