Adolescente é encontrado morto em Centro de Socioeducação do Paraná

Autoridades da área de Segurança Pública de Ponta Grossa, confirmaram na noite desta sexta-feira (2) a morte de um adolescente no interior do Centro de Socioeducação Regional de Ponta Grossa (Cense), localizado na região do Núcleo Pitangui.

As circunstâncias do óbito serão apuradas através de inquérito policial.

O Portal aRede apurou que funcionários o encontraram morto por volta das 21 horas momento da entrega de alimentação.

Foram acionados o Samu e o Siate do Corpo de Bombeiros para o local da ocorrência.

A PM também foi mobilizada. Fontes ouvidas pelo portal disseram que o corpo será recolhido ao IML após o trabalho da perícia técnica do instituto de criminalística.

Os detalhes do fato não foram divulgados. A imprensa aguarda manifestação oficial da da Secretaria de Justiça e Cidadania (Seju).

* Informações do portal a Rede

