Adolescente é baleado durante confronto com a PM de Maringá

Quatro adolescente foram apreendidos na madrugada desta segunda-feira (17), em Maringá, noroeste do Paraná, após roubarem dois veículos. Um dos jovens foi baleado durante um confronto com a Polícia Militar (PM) e está internado no Hospital Metropolitano de Sarandi.

Conforme relato dos militares, os adolescentes renderam um idoso, na Zona Norte da cidade, e após diversas ameaças fugiram levando uma caminhonete Ford Ranger. Pouco tempo depois, dessa vez no Jardim Colina Verde, os suspeitos roubaram um Renalt Logan.

Um cerco policial foi organizado e uma das equipes da PM se deparou com o Logan nas proximidades do Contorno Norte. Foi dado voz de abordagem, mas os suspeitos fugiram em alta velocidade. Durante a perseguição, os adolescentes perderam o controle da direção e bateram contra uma placa de sinalização.

Eles saíram do carro armados, e tentaram fugir a pé. De acordo com os PMs, um dos jovens apontou a arma de fogo para as autoridades, que atiraram. Três menores foram localizados e apreendidos. Um simulacro de pistola também foi apreendido, e a caminhonete roubada foi encontrada nas redondezas. O quarto suspeito, que levou o tiro dos militares, conseguiu fugir.





O fugitivo

A PM de Maringá foi informada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que um jovem, de 17 anos, estaria ferido por disparo de arma de fogo na Rua Rio Arinos, no Jardim Novo Oásis.

A suposta vítima contou aos policiais que estava em uma festa em Sarandi, quando foi atingido por uma bala perdida. Ele teria chamado um carro de aplicativo e foi até a casa da avó, onde pediu ajuda. A história, porém, não passava de mentira.

Durante as diligências, as autoridades descobriram que o adolescente se tratava do quarto suspeito, que havia fugido após a troca de tiros, momentos antes. Ele foi atendido pela Samu e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

Os três adolescentes apreendidos anteriormente foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá.





