Adolescente é baleado acidentalmente pelo irmão com arma do pai em Cascavel

Um adolescente de 14 anos foi baleado no tórax pelo próprio irmão, de 16 anos, após um disparo acidental ocorrido na tarde de segunda-feira (18), em Cascavel, no oeste do Paraná. O incidente aconteceu dentro da residência da família enquanto os jovens manuseavam uma arma artesanal pertencente ao pai. A vítima foi imediatamente socorrida, deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e, segundo informações da Polícia Militar, não corre risco de morte.

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A polícia foi acionada logo após a chegada do jovem ferido à unidade de saúde. No local, a mãe dos garotos confirmou aos agentes que o tiro havia sido efetuado pelo filho mais velho. Questionado pela equipe policial, o adolescente de 16 anos explicou que viu o irmão menor brincando com o armamento e, no momento em que tentou tirar o objeto das mãos dele para evitar um acidente, a arma disparou. O policial militar Rhuan Marco, que atendeu a ocorrência, relatou que a versão do jovem aponta para uma tentativa frustrada de desarmar o caçula.

Após os primeiros levantamentos na UPA, os policiais seguiram até a casa da família, onde realizaram buscas e apreenderam a arma artesanal de calibre .22, além de uma munição deflagrada e outras intactas. O adolescente mais velho foi conduzido à delegacia na companhia da mãe e deve responder por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. O pai dos rapazes, apontado como o proprietário do armamento, não havia sido localizado pela polícia até o momento para prestar depoimento. Apesar de não ser responsabilizado pela lesão, ele deverá responder judicialmente pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.