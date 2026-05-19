Adolescente é baleado acidentalmente pelo irmão com arma do pai em Cascavel
Vítima de 14 anos foi socorrida e não corre risco de morrer; pai dos jovens é procurado e deve responder por posse ilegal de arma
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Um adolescente de 14 anos foi baleado no tórax pelo próprio irmão, de 16 anos, após um disparo acidental ocorrido na tarde de segunda-feira (18), em Cascavel, no oeste do Paraná. O incidente aconteceu dentro da residência da família enquanto os jovens manuseavam uma arma artesanal pertencente ao pai. A vítima foi imediatamente socorrida, deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e, segundo informações da Polícia Militar, não corre risco de morte.
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A polícia foi acionada logo após a chegada do jovem ferido à unidade de saúde. No local, a mãe dos garotos confirmou aos agentes que o tiro havia sido efetuado pelo filho mais velho. Questionado pela equipe policial, o adolescente de 16 anos explicou que viu o irmão menor brincando com o armamento e, no momento em que tentou tirar o objeto das mãos dele para evitar um acidente, a arma disparou. O policial militar Rhuan Marco, que atendeu a ocorrência, relatou que a versão do jovem aponta para uma tentativa frustrada de desarmar o caçula.
Após os primeiros levantamentos na UPA, os policiais seguiram até a casa da família, onde realizaram buscas e apreenderam a arma artesanal de calibre .22, além de uma munição deflagrada e outras intactas. O adolescente mais velho foi conduzido à delegacia na companhia da mãe e deve responder por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. O pai dos rapazes, apontado como o proprietário do armamento, não havia sido localizado pela polícia até o momento para prestar depoimento. Apesar de não ser responsabilizado pela lesão, ele deverá responder judicialmente pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.