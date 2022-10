Adolescente é atropelado próximo de colégio em Londrina

Da Redação

Um adolescente foi atropelado na Rua Florestópolis, no conjunto Lindóia, em Londrina, na manhã desta quarta-feira (5). As primeiras informações obtidas pela Polícia Militar (PM) afirmam que o garoto estava em um bicicleta indo para o colégio e, ao desviar de um carro, foi atingido por outro veículo.

Devido a gravidade do caso, os bombeiros pediram a presença de um médico do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) no local.

O local onde ocorreu o acidente fica próximo ao Colégio Estadual Carlos de Almeida.

"Ainda estamos apurando todos os dados, mas sabemos que um adolescente, de 14 anos, estava de bicicleta, desviou de um carro e foi de encontro com outro veículo. O estado de saúde dele é considerado grave", disse o policial militar Diego Poliser ao site Taroba News.

A motorista do carro ficou no local para prestar atendimento ao adolescente.

Com informações, site Taroba News.

