Adolescente é atropelada por caminhão ao descer de ônibus no Paraná

Uma adolescente de 17 anos foi atropelada após descer de um ônibus do Transporte Coletivo Cidade Canção (TCC), na noite desta quarta-feira (19), no Jardim Espanha, em Maringá.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acidente ocorreu na Avenida Prefeito Sincler Sambatti (Contorno Sul).

O motorista relatou à imprensa que seguia no sentido à rodovia PR-317 quando a menina desceu do transporte coletivo e atravessou a pista enquanto mexia no celular. Ele ainda tentou evitar o acidente, mas a colisão foi inevitável.

Após os primeiros atendimentos a adolescente foi encaminhada ao Hospital Bom Samaritano consciente e com escoriações.

