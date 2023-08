Adolescente é abandonada em carro carregado com 300 kg de maconha

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodovia Federal (PRF) e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar (PM) terminou com a apreensão de mais de 300 quilos de maconha na tarde desta terça-feira, 22 de agosto, no distrito de Ouro Preto, em Toledo, no oeste do Paraná.

continua após publicidade

As autoridades informaram que a ação ocorreu na rodovia PR-315, que dá acesso ao município de Assis Chateaubriand. Os policiais ordenaram ao condutor de um veículo Volkswagen Voyage que parasse, porém, ele não acatou a ordem e tentou fugir em alta velocidade. Um vídeo feito pelas autoridades mostra como foi a perseguição momentos antes da droga ser retida. Clique aqui para assistir.

- LEIA MAIS: PRF apreende carga de cocaína avaliada em R$ 5 milhões na região

continua após publicidade

Em uma certa altura da rodovia, o condutor entrou na contramão e acessou uma plantação de milho, para tentar fugir das forças de segurança. O infrator deixou a namorada, de 16 anos, no carro e correu em meio ao milharal para não ser preso.

Segundo informado pela PRF, a adolescente também tentou fugir, mas foi apreendida.

No porta-malas do Voyage, os agentes de segurança encontraram vários tabletes de maconha, que totalizavam 306 kg.

continua após publicidade

Veja:

tnonline

Siga o TNOnline no Google News