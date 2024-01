Adolescente desaparece no mar enquanto nadava com a irmã no PR

Um adolescente de 17 anos desapareceu neste sábado (6) enquanto nadava com a irmã em Matinhos, no litoral do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, buscas estão sendo realizadas para tentar encontrar o jovem.

continua após publicidade

LEIA MAIS - PR é o quarto estado que mais realizou transplantes no Brasil em 2023

Ainda conforme os socorristas, a equipe foi acionada no início do sábado, por uma mulher que afirmou ter visto pessoas se afogando na praia.

continua após publicidade

Os bombeiros foram até o local e socorreram uma menina de 13 anos e um homem. O adulto teria visto a menina se afogando e entrou na água para tentar ajudar ela.

Após os atendimentos, a menina afirmou que o irmão dela ainda estava na água, mas ele não foi encontrado. As buscas pelo adolescente foram iniciadas no início da noite do sábado, com mergulhadores e aeronaves. Houve uma pausa durante a noite por conta da baixa visibilidade a noite, mas foi retomada na manhã deste sábado.

Siga o TNOnline no Google News