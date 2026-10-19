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Adolescente de 17 anos sofre parada cardíaca durante partida de futsal no PR

Vítima desmaiou em quadra e foi socorrida por equipes do Samu e do Siate, que realizaram manobras de reanimação antes do encaminhamento ao hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Adolescente de 17 anos sofre parada cardíaca durante partida de futsal no PR
Autor Caso aconteceu em jogo em Cascavel - Foto: CGN/Reprodução

Uma partida de futsal terminou em um momento de tensão na tarde deste domingo (18), após um adolescente de 17 anos sofrer uma parada cardíaca durante o jogo, em um ginásio de esportes localizado na Rua Castro, no bairro São Cristóvão, em Cascavel.

-LEIA MAIS: Acidente entre moto e caminhão deixa dois mortos na BR-369 em Cambé

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Conforme apurado, o jovem teria um problema cardíaco preexistente. Ele teria passado mal e caiu durante a partida. Rapidamente equipes de socorro do Samu e do Siate foram mobilizadas para prestarem atendimento de urgência à vítima.

No local, os socorristas realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) para tentar reverter o quadro. Após os primeiros atendimentos, o adolescente foi encaminhado à uma unidade hospitalar para receber cuidados médicos apropriados.

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Cascavel emergência médica Futsal parada cardíaca saúde jovem
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