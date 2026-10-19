Adolescente de 17 anos sofre parada cardíaca durante partida de futsal no PR

Vítima desmaiou em quadra e foi socorrida por equipes do Samu e do Siate, que realizaram manobras de reanimação antes do encaminhamento ao hospital

Uma partida de futsal terminou em um momento de tensão na tarde deste domingo (18), após um adolescente de 17 anos sofrer uma parada cardíaca durante o jogo, em um ginásio de esportes localizado na Rua Castro, no bairro São Cristóvão, em Cascavel.

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Conforme apurado, o jovem teria um problema cardíaco preexistente. Ele teria passado mal e caiu durante a partida. Rapidamente equipes de socorro do Samu e do Siate foram mobilizadas para prestarem atendimento de urgência à vítima.

No local, os socorristas realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) para tentar reverter o quadro. Após os primeiros atendimentos, o adolescente foi encaminhado à uma unidade hospitalar para receber cuidados médicos apropriados.