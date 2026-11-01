Adolescente de 17 anos morre após acidente entre moto e carro em Cascavel

Vítima conduzia uma motocicleta e bateu contra um veículo no cruzamento das ruas Albert Einstein e dos Lusíadas

Um adolescente de 17 anos morreu na noite deste sábado (31) após não resistir aos ferimentos causados por um grave acidente de trânsito no bairro Interlagos, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O jovem conduzia uma motocicleta que colidiu contra um veículo Peugeot no cruzamento das ruas Albert Einstein e dos Lusíadas, durante a tarde. O óbito foi confirmado horas mais tarde por familiares da vítima.

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A força do impacto durante a colisão fez com que o adolescente perdesse o capacete, resultando em uma forte pancada do rosto contra o asfalto. Devido à queda, a vítima sofreu diversos traumas severos na face, incluindo cortes profundos, edemas e sangramento intenso na região do nariz e da boca.

Equipes de socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram mobilizadas rapidamente e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Diante da gravidade do quadro clínico, o jovem foi estabilizado e encaminhado com urgência ao Hospital Universitário de Cascavel. Apesar de todos os esforços da equipe médica para reverter o quadro, o adolescente não sobreviveu aos traumas e morreu durante o período noturno.

As informações são do Portal Tarobá.

