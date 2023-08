Adolescente de 17 anos morre após acidente de moto em Cambé

Na tarde desta quarta-feira (16), um jovem, de apenas 17 anos, morreu após um acidente de moto na Avenida Brasil, na área central de Cambé, Região Metropolitana de Londrina.

De acordo com informações, o adolescente estaria pilotando uma motocicleta Honda 160 quando colidiu contra a traseira de um Chevrolet Celta. Com a força do impacto, ele foi arremessado há alguns metros e sofreu poli traumatismo. Equipes de socorristas do Siate chegaram a prestar atendimento, mas o rapaz já estava sem vida.

Testemunhas disseram que o adolescente teria emprestado a motocicleta de um colega do trabalho para ir almoçar, em sua casa. O acidente ocorreu durante o trajeto de apenas duas quadras.

O corpo foi encaminhado ao IML de Londrina.

