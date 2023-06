Adolescente de 17 anos morre ao pilotar moto e se envolver em acidente

Um acidente de trânsito, envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete, terminou com a jovem de um adolescente de 17 anos, em Prudentópolis, município localizado na região central do Paraná. O Corpo de Bombeiros foi acionado, na tarde dessa sexta-feira (2), para atender a ocorrência.

De acordo com as informações da corporação, a vítima fatal, identificada como Thiago Jacobouski, conduzia a moto, quando se envolveu em uma batida com uma caminhonete em um cruzamento entre as ruas Afonso Pena e Domingos Luiz de Oliveira, próximo ao centro da cidade.

A equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) prestou os primeiros socorros a Thiago e, inclusive, chegou a realizar massagem cardíaca no rapaz. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa, porém, acabou não resistindo.

A morte precoce do adolescente gerou comoção nas redes sociais. ‘’Thiago você se foi, mas levou um pedaço dos nossos corações juntos. Somente agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade de viver um breve momento da vida junto de você. Obrigado por tudo que você fez aqui na Terra”.

“Sem palavras! Que Deus ampare e console o coração da sua mãe nesta hora de tão grande dor”, escreveu uma amiga da família.

Foto por Divulgação/Corpo de Bombeiros A moto do rapaz ficou destruída

