Adolescente de 17 anos é morto a tiros em Mandaguaçu; saiba mais

Um adolescente foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (18), na Vila Guadiana, em Mandaguaçu, região a cerca de 20km de Maringá.

O rapaz foi identificado como Kawan Lacerda Cardoso de 17 anos, que, segundo informou a irmã dele, estava dentro de casa e ouviu alguém chamando o nome do jovem do lado de fora. Quando Kawan saiu para atender que o chamava, estavam dois homens em uma motocicleta.

Após uma conversa rápida entre os três, os suspeitos dispararam contra o adolescente. Kawan foi morto com cerca de 24 tiros.

A irmã da vítima contou ainda, que também estava dentro da casa quando ouviu o som de disparos, e com isso foi para fora conferir o que tinha acontecido. Nesse momento ela se deparou com o irmão ferido já caído no chão.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada, mas quando os socorristas chegaram ao local, o rapaz já estava morto. Após p trabalho do Instituto de Criminalística, o corpo de Kawan foi encaminhado ao IML de Maringá.

Até o momento desta publicação nenhum suspeito havia sido localizado.



